Crisi di governo: le ultime notizie sul duello Conte-Renzi

CRISI DI GOVERNO, ULTIME NOTIZIE – Dopo l’approvazione del Recovery Plan da parte del Cdm, che ha visto l’astensione di Italia Viva, oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, potrebbe essere la giornata decisiva per la formalizzazione della crisi di governo.

Nel pomeriggio, infatti, Matteo Renzi dovrebbe annunciare in una conferenza stampa l’addio di Italia Viva al governo con le dimissioni delle ministre di Iv, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e del sottosegretario, Ivan Scalfarotto.

Intanto, il premier Conte, che ieri ha lanciato una sorta di ultimatum a Renzi (“Se rompe, non ci sarà un altro esecutivo con Italia Viva”), potrebbe cercare in Parlamento i voti necessari per continuare a governare, mentre il Pd continua a tentare di ricucire lo strappo tra il presidente del Consiglio e il leader di Italia Viva. Di seguito, tutte le ultime notizie sulla crisi di governo e sul duello tra Conte e Renzi.

Governo, Grillo: “Ora un patto fra tutti i partiti”

Anche il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha commentato la crisi di governo e gli ultimi retroscena politici, riprendendo le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva invitato gli esponenti politici a essere “costruttori”, e invitando tutti i partiti, di maggioranza e opposizione, a stilare un “patto” per l’Italia.

In una “lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione” pubblicata da Giorgio Trizzino, portavoce M5S e ripostata da Grillo sul suo profilo Facebook, si legge: “Fra le conseguenze che il dramma della pandemia ci consegna c’è la sofferenza di milioni di persone che si sono ridotte in povertà assoluta o quasi, la solitudine di quanti si trovano a dovere affrontare una malattia sconosciuta e potenzialmente mortale, il dramma di una economia che nonostante tutto stenta a far funzionare il Paese. E poi ci sono gli 80.000 deceduti che pesano sulla coscienza di molti perché hanno fatto una fine orribile tra sofferenze indicibili ed abbandono”.

“Tutto ciò deve indurci a riflettere sull’opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali che in questo momento servono solo a dividere le energie di tutti coloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero”.

“Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perché tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese” continua Grillo.

“Nessuno cerchi scusi o pretesti per sottrarsi a questa grande responsabilità o ancor peggio faccia in questo momento biechi calcoli elettorali sul proprio futuro. Bisogna parlare un linguaggio concreto e di speranza agli Italiani perché sono i parlamentari a rappresentarli nei momenti propizi ma anche in quelli più difficili, come quello attuale”.

“Dimostriamo di essere degni del passato ed all’altezza del presente. Lavoriamo uniti per costruire il nuovo futuro. Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese e colmiamo quel vuoto e la disaffezione che la politica ha lasciato in questi anni nell’animo degli italiani. Allarghiamo questo patto al mondo dell’informazione affinché riesca a ritrovare se stessa in un ruolo non di partigianeria interessata ma esclusivamente di descrizione delle notizie e di indispensabile ruolo comunicativo”.

“Cambiamo la nostra prospettiva di ricerca di quello che può essere utile al singolo individuo e raccogliamo l’esortazione che ci indirizza il Presidente Mattarella di diventare costruttori mettendo al primo posto il bene comune dell’Italia“.

Potrebbero interessarti Conferenza stampa Renzi streaming e diretta tv: dove vederla live I 5 Stelle uniti in blocco a sostengo di Conte. E con i renziani mai più, meglio Forza Italia A che ora inizia la conferenza stampa di Renzi con Bellanova, Bonetti e Scalfarotto: quando è e l’orario