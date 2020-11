Covid, Giorgia Meloni contro Roberto Saviano: “Portatemelo qui” | VIDEO

Giorgia Meloni si scaglia in tv contro Roberto Saviano, il quale aveva dichiarato che la leader di Fratelli d’Italia e Matteo Salvini erano i maggiori responsabili della seconda ondata di Covid in Italia. Affermazioni che non sono piaciute alla Meloni che, ospite del programma Quarta Repubblica in onda nella serata di lunedì 16 novembre su Rete 4, ha replicato così: “Roberto Saviano senza contraddittorio si permette di dare la responsabilità di quello che sta accadendo in Italia a gente che negli ultimi 8 mesi non ha avuto possibilità di toccare palla”.

Poi l’affondo della leader di Fratelli d’Italia: “Non è che se uno dice le cose con la voce molto bassa, dice necessariamente delle cose intelligenti. Roberto Saviano dice un sacco di idiozie e io non capisco perché venga considerato un guru, ma sono pronta a sfidarlo. Se lei me lo porta qui seduto parliamo di come sono andate le cose. Se Roberto Saviano oltre a pontificare con le sue stupidaggini ci viene a spiegare come sono andate le cose”.

