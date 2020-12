Covid, De Luca: “Natale e Capodanno quest’anno non esistono” | VIDEO

“Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri cittadini che quest’anno Natale e Capodanno non esistono”: lo ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì in cui ha fatto il punto sull’epidemia di Covid. “Devono essere giorni di raccoglimento familiare, devono essere giorni di raccoglimento religioso, ma non possono essere i giorni delle feste normali, altrimenti andiamo al disastro” ha dichiarato il presidente della Regione.

“Dobbiamo sapere che in queste due settimane noi ci giochiamo il futuro del nostro Paese. Decidiamo cioè, nell’arco di una decina di giorni, a seconda delle decisioni che prendiamo, se ci sarà un’ecatombe a gennaio oppure no” ha aggiunto De Luca lanciando dunque un appello ai cittadini campani. “Continuiamo ad avere 800-900 morti al giorno – sottolinea il governatore – e riprendiamo la manfrina che abbiamo registrato nel periodo estivo, soprattutto per iniziativa di tante Regioni del Nord che stanno pagando oggi il rilassamento che hanno avuto nei mesi passati”.

De Luca considera positivi i dati delle terapie intensive rispetto ad altre Regioni: “Abbiamo oggi 140 ricoveri in Campania e sono il doppio in tante regioni del Nord e del Centro. Noi vogliamo aprire tutto ma per sempre; non aprire una settimana, cedere alla demagogia e poi dover richiudere per mesi, a cominciare dal 2021. Ci deve essere il massimo di prudenza e rigore. Viviamo gli eventi festivi nelle nostre case e con familiari conviventi limitiamoci ad avere incontri solo con familiari conviventi, avremo tempo e modo per vederci e incontrarci, adesso no. Adesso sarebbe un atto di irresponsabilità per familiari, figli e anziani. Cerchiamo di avere la forza per resistere”.

