Cortei, Meloni: “In Italia professionisti del disordine pubblico. No lezioni da sinistra”

“Voglio esprimere solidarietà per le nostre forze di polizia, ci sono campagne denigratorie che di tanto in tanto vengono fuori”. Così la premier Giorgia Meloni, ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4, sui quanto è accaduto ai cortei di Pisa e Firenze affermando che in Italia “ci sono dei professionisti del disordine pubblico”. “Dal 7 ottobre abbiamo avuto oltre mille manifestazioni a sostegno della Palestina, in Italia il diritto di manifestare viene garantito – sottolinea – Nel 97% dei casi non c’è stato alcun problema, nel 3% ci sono state criticità, e eventualmente le responsabilità si sanzionano”.

“Le lezioni sullo stato di polizia dalla sinistra italiana, no. Quando i manganelli volavano alle contestazioni alla Festa dell’Unità andavano bene, e quando si sparava con gli idranti addosso ai lavoratori seduti a terra sono stati tutti zitti. Questa gente le lezioni sulla democrazia non me le venga a fare”, ha quindi detto.

Dalle elezioni regionali alle Europee passando per l’Ucraina e la vicenda sul presunto dossieraggio. Sono stati molti gli argomenti toccati da Meloni durante l’intervista. “Noi vogliamo arrestare i bambini? La sinistra lo vada a dire alla madre del musicista di Napoli, ammazzato per il parcheggio di un motorino”, ha detto la premier riferendosi alle misure contenute nel decreto Caimano, parlando di baby gang.