Coronavirus, Speranza: “Proroga delle misure di contenimento almeno fino a Pasqua”

Speranza: “Proroga misure di contenimento fino a Pasqua”

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che le misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus potrebbero essere prorogate almeno fino a Pasqua. Il nuovo termine è stato suggerito dal comitato tecnico scientifico nella riunione che si è svolta stamattina, lunedì 30 marzo, in cui “è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua”.

“Il governo si muoverà in questa direzione”, ha affermato Speranza. Le misure messe in campo dai vari decreti della presidenza del Consiglio a partire dal 22 febbraio scorso hanno gradualmente inasprito le regole sugli spostamenti e sulle attività produttive in Italia, dalla chiusura del primo focolaio di Codogno fino alla sospensione delle attività non essenziali in tutto il Paese annunciata il 22 marzo, e avevano una scadenza fissata al 3 aprile prossimo.

