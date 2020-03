Salvini: “Orgoglioso di quanto detto su Canale 5”

“Orgoglioso di quanto detto ieri sera su Canale 5, alla faccia di chi ci vuole male e sa solo insultare”: il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato su Twitter il “duetto tv” andato in onda ieri sera a Live Non è la D’urso, quando ha recitato la preghiera ‘”Eterno Riposo” insieme alla conduttrice per commemorare le vittime dell’epidemia di Coronavirus.

La scena ha ricevuto una raffica d’insulti e commenti negativi sui social, per essere risultata di cattivo gusto e irrispettosa delle vittime che Salvini e D’Urso dicevano di voler commemorare. Il programma, in onda su una tv commerciale e noto per i contenuti trash che è solito trasmettere, non è sembrato il luogo adatto per osservare un momento così solenne e intimo come una preghiera. Ma Salvini, accusato di strumentalizzare la fede e il dolore delle vittime del Covid-19 per la sua propaganda politica, non sembra essersi pentito del bizzarro momento tv, nonostante le critiche.

Il tweet di Salvini sulla preghiera a Live Non è la D’Urso: “Orgoglioso”

