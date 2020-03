Coronavirus, vietati spostamenti anche a Pasqua

Dopo il pressing da parte di sindaci e Regioni, il governo sta discutendo nuove regole per contenere il contagio dell’epidemia di Coronavirus, che dovrebbero essere inserite in un provvedimento più “snello” di un decreto – un’ordinanza del ministero della Salute – e andare a correggere quanto contenuto nel Dpcm dell’11 marzo scorso. Secondo alcune indiscrezioni, la stretta riguarderà l’accesso ai parchi, il jogging, consentito solo “da soli e vicino casa”, e la chiusura di bar e punti di ristoro nelle aree di servizio.

E tutto lascia pensare che avremo a che fare con i divieti anche a Pasqua. La nuova ordinanza dovrebbe infatti estendere il periodo di vigenza delle misure restrittive solo fino a mercoledì 25 marzo, ma dedica un passaggio ai giorni “festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni”: in questo periodo sarà “vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. Non sarà cioè consentito recarsi in un posto diverso dalla propria abitazione nemmeno per le feste, e questo fa pensare che le regole potrebbero essere estese fino a dopo Pasqua.

