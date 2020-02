Coronavirus, “scuole chiuse in tutta Italia”: è una fake news. Il Governo smentisce con una nota ufficiale

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte smentisce ufficialmente con una nota di Palazzo Chigi le notizie circolate sulla presunta chiusura “di tutte le scuole di ogni ordine e grado” per ordine del governo. Le false notizie sulle scuole chiuse si erano diffuse sui social network.

A Roma e in Campania erano circolati falsi messaggi Whatsapp. Ad Assisi nelle chat circola addirittura un audio che simula la voce della sindaca, secondo quanto riporta il Corriere.

“La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado”, si legge nella nota di Palazzo Chigi. “Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento”.

