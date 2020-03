Il governo chiude le scuole e le università, Salvini: “Stanziare aiuti economici a famiglie con figli”

Il governo ha annunciato la chiusura di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. Stando a un flash dell’Ansa, il provvedimento dovrebbe essere immediato ed entrare in vigore a partire da domani, ma la ministra Azzolina ha smentito la notizia. Parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi, ha specificato che “su atenei e scuole si decide nelle prossime ore”. “Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico”, ha detto la ministra dell’Istruzione.

Intanto sono arrivati i primi commenti dei rappresentanti del Parlamento, tra cui quello del segretario della Lega, Matteo Salvini, che negli ultimi giorni ha criticato aspramente le misure messe in campo dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus e limitare i danni economici dovuti alla semi-quarantena. “Urgente stanziare aiuti economici per i genitori che lavorano e che con le scuole chiuse hanno problemi con i figli a casa”, ha dichiarato Salvini sulla chiusura delle scuole. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha esultato, dichiarando: “Confermata la nostra linea”.

Nel frattempo, gli ultimi dati resi noti dalla Protezione civile e dall’Istituto superiore di sanità parlano di 2.263 persone positive al coronavirus in Italia. Sono invece 79 i morti, mentre i guariti sono 160.

Leggi anche:

1 Salvini: “Governo con Renzi? Solo per mandare a casa Conte”. E si prepara a salire al Colle 2. Salvini a colloquio da Mattarella: non parla di governo istituzionale, solo di misure sul Coronavirus

3. Coronavirus, 2263 contagiati, 79 morti. Il governo chiude scuole e università in tutta Italia a partire da domani, il ministro Patuanelli in autoisolamento al Mise

Potrebbero interessarti Coronavirus, Calenda è in quarantena: “Vengo da una zona a rischio, non posso andare in Parlamento” Coronavirus, l'appello della Meloni ai turisti: "Venite in Italia" Nuovo decreto Coronavirus: tutte le misure del governo per famiglie e imprese