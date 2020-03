Coronavirus, aumentano le denunce per non ottemperanza alle disposizioni del governo

Le misure restrittive contro il Coronavirus varate dal governo incontrano ancora resistenza in Italia, dove in questi giorni il bilancio di decessi per Covid-19 ha superato le 2mila persone. Secondo l’ultimo rapporto diffuso dal Viminale, nella sola giornata di ieri, lunedì 16 marzo, ci sono state 7.890 denunce per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, il 13,5 per cento in più rispetto al giorno precedente, quando erano state 6.951. Rispetto a domenica, ieri sono state denunciate 939 persone in più.

Sempre ieri, le persone complessivamente controllate in tutta Italia sono state 172.720, quelle denunciate per “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale” o “false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” 229. Dall’11 marzo, giorno di entrata in vigore dell’ultimo decreto che impone il divieto di spostarsi, ad oggi, sono state denunciate in tutto 27.616 persone su un totale di 665.480 controlli effettuati.

Anche nell’ambito delle attività commerciali, una buona percentuale di esercenti resiste ai divieti imposti dal governo: gli esercizi controllati lunedì 16 marzo sono stati 97.551, e di questi i titolari denunciati ai sensi dell’articolo 650 del codice penale 217, 97 in più rispetto a domenica. Per 22 esercizi commerciali è stata disposta la sospensione.

Dall’11 al 15 marzo, i controlli su negozi e attività per cui è stato disposto il fermo – bar, botteghe o ristoranti che favoriscono gli assembramenti e non vendono beni di prima necessità – sono stati in tutto 317.951 ed hanno portato alla denuncia alle autorità di 1.102 esercenti.

Leggi anche:

1. Il paradosso dei tamponi per il Coronavirus: se un calciatore è positivo fanno test a tutta la squadra, ma non ai medici in prima linea 2. Mascherine gratis per tutti: l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

Potrebbero interessarti Sondaggi, il Coronavirus premia i grandi partiti: ecco chi vincerebbe se si votasse oggi Con i soldi dati ad Alitalia potremmo costruire 7.500 posti di terapia intensiva (di E. Serafini) Ma quale violazione? Lasciate passeggiare Salvini, anche durante la quarantena (di Luca Telese)

3. Coronavirus, i ricercatori cinesi in Italia: “Vi abbiamo portato il plasma con gli anticorpi” 4. Coronavirus, Bergamo: così vengono curati i pazienti, sistemati anche nei corridoi

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO