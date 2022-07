Mercoledì scorso Michael Schumacher ha ricevuto il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, la sua regione d’origine, perché “è una persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri”. Dal tragico incidente del 2013 è impossibile sapere come stia realmente e che livello di coscienza abbia il pilota di Formula 1: tutto quello che conosciamo è che Schumacher vive a Maiorca e continua ad essere assistito 24 ore su 24, con pochissime persone ammesse al suo cospetto oltre alla moglie e ai due figli.

“Michael non mi manca, perché lo vedo spesso. Certo, mi manca quello che facevamo insieme. È vero, guardo le gare con Michael”, ha detto il suo caro amico Jean Todt, presente alla premiazione. In lacrime durante la cerimonia la moglie Corinna, 53 anni, sposata con Michael da 27. Non era riuscita a trattenere le lacrime quando era seduta in platea, nel sentire le parole dedicate al marito, poi, la commozione l’ha travolta dopo essere salita sul palco, mentre i presenti tributavano al pilota una standing ovation.