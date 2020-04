Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa la mano scivola spesso in tasca: cosa succede?

Ieri sera, domenica 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha raccolto ancora una volta gli italiani davanti alla tv per una conferenza stampa il cui obiettivo era quello di spiegare cosa succederà dal 4 maggio. Siamo ancora in pieno lockdown, ma l’Italia è pronta a ripartire e Conte ha spiegato come. Ma sul web un dettaglio non è passato inosservato. Su Twitter, mentre il Presidente del Consiglio era in diretta tv, si è scatenata la curiosità per un gesto di Conte.

Intento a spiegare i dettagli per imboccare la tanto attesa Fase 2, il premier ogni tanto abbassava la mano sinistra sotto al tavolo e la infilava nella tasca della giacca. Un gesto ripetuto talmente tante volte da non poter essere ignorato: in tanti su Twitter hanno manifestato la propria curiosità. Poteva trattarsi di un telefono che continuava a suonare in tasca, forse? Infilare costantemente la mano in tasca serviva a spegnerlo? Un mistero che, seppur di poco conto, ha intrigato il popolo del web ed è diventato in poco tempo virale.

Giuseppe Conte, la conferenza stampa per la Fase 2

Durante la conferenza stampa di ieri sera, 26 aprile, il premier ha annunciato che dal 4 maggio saranno ancora in vigore le misure di distanziamento sociale. Tra le novità in calendario, la riapertura delle attività manifatturiere, la riapertura dei cantieri, le visite ai parenti, parchi aperti e consentita l’attività sportiva e motoria, anche allenamenti individuali. Dal 18 maggio riapriranno musei, negozi, mostre e biblioteche, mentre dall’1 giugno riapriranno anche bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti.

