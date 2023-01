Conte sotto attacco per le vacanze di lusso a Cortina: “Ipocrita, poi parla di povertà”

Fanno discutere le fotografie di Giuseppe Conte, immortalato a Cortina in un grand hotel a 5 stelle mentre festeggia le ferie natalizie insieme alla sua compagnia Olivia Paladino: gli scatti, pubblicati da Dagospia, secondo molti stridono con la narrazione sulla povertà che l’ex premier da tempo porta avanti.

Lo attacca Benedetta Frucci della comunicazione di Italia Viva:”Conte è a Cortina e alloggia in un hotel 5 stelle, non il movimento, ma la categoria extra lusso. Niente di male! Se non fosse che poi è lo stesso che va nelle piazze di Palermo a fare il Masaniello de noantri. L’ipocrisia fatta persona”.

Nelle stesse ore, sui suoi canali social, rilanciava un messaggio di fine anno in cui venivano mostrate immagini di Milano con “10 mila persone in fila per un pasto caldo in appena due giorni nelle ore del Natale”.

“Nel 2023 non cediamo alla rassegnazione e a chi ci vuole uno contro l’altro, a chi vuole dividerci. Non perdiamo mai la solidarietà, restiamo uniti. Il mio augurio per un felice anno nuovo a tutti quanti voi”, le parole del leader del Movimento 5 Stelle. Conte attacca il governo Meloni per la stretta al reddito di cittadinanza: “In quelle file ci sono persone che un lavoro ce l’hanno, ma è precario e malpagato. Non sono i fannulloni e i divanisti di cui parla Giorgia Meloni, che li paragona a tossici che prendono metadone di Stato. Di tossico c’è solo la narrazione di chi vuole convincere i cittadini che il nemico da combattere è chi è in difficoltà economica, chi non trova lavoro”.

Molti hanno attaccato Conte sui social. C’è chi ironizza: “Basta povery”, o ancora: “Non trovo niente di male, ma risparmiaci la morale”. Altri utenti difendono invece l’ex premier “Rosiconi, un professionista al livello di Conte non può avere una ideologia democratica, fondata su una visione di avanzamento sociale per tutti, solo perché può permettersi, con i suoi soldi, hotel di lusso a Cortina? Casomai è ancora più meritevole”.