Conte al Papeete come Salvini, il fotomontaggio condiviso da Fraccaro (M5s): “Un errore”

“Un errore”. Così il deputato del Movimento 5 stelle Riccardo Fraccaro si è giustificato per aver pubblicato sui social un fotomontaggio che mostra Giuseppe Conte al posto di Matteo Salvini durante il famigerato dj-set al Papeete del 2019. Un commento ironico alla crisi di governo in cui il Movimento sta svolgendo un ruolo di primo piano, subito rimosso dall’ex sottosegretario. “Non c’è nessuna provocazione, è stato semplicemente un errore”, affermando di aver pubblicato l’immagine tra le storie di WhatsApp per una svista. “Tengo a precisare che l’immagine mi è arrivata dalle chat e inavvertitamente è finita sul mio stato”, ha detto.

La foto incriminata ripropone quella scattata a Matteo Salvini durante la crisi dell’estate 2019, quando pose fine al primo governo Conte, in cui la Lega era alleata al M5s, nella speranza di andare alle urne mentre il Carroccio era al massimo dei consensi. Un tentativo fallito dopo l’apertura del Pd a un secondo governo Conte, che relegò l’ex ministro dell’Interno all’opposizione per quasi un anno e mezzo. Un nuovo ribaltone di Matteo Renzi a inizio 2021 ha poi portato alla formazione del governo Draghi, prossimo alla fine dopo il “non voto” della fiducia da parte del M5s.

Un percorso travagliato che il fotomontaggio condiviso da Fraccaro sintetizza con una serie d’immagini, in cui alla faccia di Salvini viene prima sovrapposta quella di Renzi e poi quella di Conte, in tre versioni del Papeete targate di volta in volta 2019, 2021 e 2022. La stessa foto è apparsa oggi sulla prima pagina di oggi de Il Fatto Quotidiano, questa volta con la faccia di Draghi, accusato dal quotidiano diretto da Marco Travaglio di aver fatto cadere il governo e di essersi “sfiduciato da solo”.