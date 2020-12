“I morti nei camion di Bergamo? Una fake news”: le frasi shock della consigliera leghista | VIDEO

Consigliera leghista: “I morti nei camion di Bergamo? Fake news | VIDEO

“I morti nei camion di Bergamo sono una fake news”: lo afferma Eleonora Leoncini, consigliera leghista in un comune della Toscana nonché responsabile del Carroccio nel Chianti.

La leghista ha pronunciato queste parole nel corso di una seduta online del consiglio comunale di San Casciano, resa nota dal Partito Democratico sul suo profilo Facebook.

Rispondendo a una collega, la consigliera afferma: “Sul discorso dei camion di Bergamo è una fake news che è stata pubblicata perché erano foto scattate in passato, quindi non mi dilungo ulteriormente”.

Poco prima, la Leoncini ha affrontato anche la questione vaccini “Io porto rispetto per tutte le morti e gradirei che la consigliera Nicolini portasse rispetto per tutte le persone che sono decedute o hanno riportato gravi reazioni avverse per il discorso dei vaccini”.

Il Pd ha così commentato le parole della consigliera leghista: “Ogni limite all’indecenza è stato definitivamente superato. Quelle che leggete sono le incredibili parole che Eleonora Leoncini, capogruppo della Lega in consiglio comunale a San Casciano e responsabile della Lega nel Chianti, ha pensato di pronunciare nel corso di una seduta svolta online”.

“Ve le ricordate le foto dei camion di Bergamo che sconvolsero l’intero Paese nel corso della prima ondata? Ve la ricordate la fila dei mezzi militari con a bordo decine e decine di bare? Ecco, per la consigliera leghista tutto questo non c’è mai stato. Quei morti e quei camion non sono mai esistiti. Il dolore delle loro famiglie è una fake news. Qui siamo oltre l’espressione di opinioni. Qui siamo alla follia totale. Il segretario della Lega Matteo Salvini non ha nulla da dire?”.

