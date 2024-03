Milano, il consigliere della Lega: “Trans sputavano sangue infetto”

È bufera su Samuele Piscina, consigliere della Lega a Milano, che, durante il consiglio comunale, ha parlato di “transessuali che sputavano sangue infetto addosso alle forze dell’ordine”.

Il leghista si riferiva agli scontri avvenuti domenica scorsa in via Padova tra polizia e i centri sociali, dove era in programma la presentazione del libro dell’eurodeputata leghista Silvia Sardone.

Le parole di Piscina hanno provocato lo sdegno e la rabbia del consigliere del Pd, Michele Albiani, che ha commentato: “Piscina deve chiedere immediatamente scusa pubblicamente nella prossima seduta del Consiglio. Non è accettabile un linguaggio del genere. Provo schifo e indignazione. Non ho altre parole per descriverlo”.

Il consigliere comunale, successivamente, ha parlato di accuse “ridicole” aggiungendo di non essere mai stato omofobo: “È un insulto alla mia persona lasciarlo intendere con dichiarazioni piene di menzogne”.

“Si inventano un’assurda polemica sui diritti Lgbtq per nascondere il fatto che membri della maggioranza erano in piazza con i centri sociali che aggredivano la polizia, tema su cui sono intervenuto in aula” ha aggiunto il consigliere comunale della Lega.