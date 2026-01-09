Icona app
Home » Politica
Politica

Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l’incontro della Premier con la stampa

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (Credit: AGF)
di Anton Filippo Ferrari
Oggi, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 11 la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati – nel consueto appuntamento organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare -, risponderà a 40 domande. Dove vedere la conferenza stampa di Giorgia Meloni in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’incontro con la stampa della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà trasmesso in diretta da diversi canali televisivi italiani. In particolare si potrà seguire su RaiNews24, Sky TG24 e TgCom. Poi anche su La7 nel corso del programma L’Aria che Tira. L’inizio della conferenza stampa è fissato per le ore 11.

Conferenza stampa Meloni streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la conferenza stampa anche in live streaming tramite le piattaforme gratuite come RaiPlay.it, sui siti di SkyTg24 e TgCom. Inoltre tutte le principali testate riporteranno le parole della Premier in tempo reale.

Domande

La premier Meloni alla vigilia si è preparata ad affrontare le 40 domande (l’anno scorso rispose per due ore e mezza), in cui con ogni probabilità si spazierà dal blitz di Donald Trump in Venezuela alla sorte di Alberto Trentini, dagli sviluppi dei negoziati per risolvere la crisi ucraina alla legge elettorale. Ma anche: il referendum sulla giustizia e i temi economici.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca