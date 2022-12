A che ora inizia la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni: l’orario

A che ora inizia la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni? Il tradizionale incontro con la stampa nella nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati (via Campo Marzio 78) è in programma alle ore 11,30 (diretta su Rai 1 dalle ore 11,15). Più o meno in contemporanea, al Senato, avranno luogo le votazioni finali sul disegno di legge di Bilancio: la sua approvazione entro la fine del mese permetterebbe di evitare il rischio dell’esercizio provvisorio della spesa pubblica all’inizio dell’anno finanziario.

“È stata una guerra contro il tempo, in trenta giorni abbiamo fatto quello che di solito si fa in due o tre mesi”, ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il voto sarà sul testo identico a quello approvato la vigilia di Natale alla Camera e darà quindi il via definitivo alla legge di bilancio da 35 miliardi di euro con misure per imprese e famiglie contro il caro bollette.

Streaming e tv

Dove vedere la conferenza stampa di Giorgia Meloni (qui sopra a che ora inizia) in diretta tv e live streaming? La conferenza stampa di Giorgia Meloni sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, gratis, su Rai 1 dalle ore 11,15. Non solo tv. Sarà possibile seguire la conferenza in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi in onda sulla Rai da pc, tablet e smartphone. Ma non solo. Si potrà seguire tutto anche tramite la web tv ufficiale di Montecitorio e dai canali social della stessa Meloni.