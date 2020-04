Aggiornamento: Contrariamente a quanto inizialmente reso noto, le comunicazioni di Conte slittano a domani.

CONFERENZA STAMPA CONTE DIRETTA TV STREAMING – Questa sera, giovedì 9 aprile 2020, il premier Giuseppe Conte tiene una nuova conferenza stampa alle ore 20,20 per annunciare i prossimi passi nella lotta al Coronavirus, con la probabile proroga delle misure restrittive in scadenza il 13 aprile e qualche possibile riapertura. La conferenza, come sempre, sarà trasmessa anche da molti telegiornali e canali televisivi. Ma come fare per vedere la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte in tv? E in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Conferenza stampa Conte 9 aprile 2020 in tv e orario

L’appuntamento con la conferenza stampa del presidente Conte è per questa sera, 9 aprile 2020, alle ore 20,20. Si potrà seguire in streaming o in tv. Ma come fare per seguire la conferenza stampa di Conte del 9 aprile 2020? Per seguirla in tv basta sintonizzarsi su uno dei principali canali televisivi, come Rai1 e La7, che si collegheranno con la conferenza durante i telegiornali. La conferenza sarà anche trasmessa sui canali all news come SkyTg24, TgCom24 e Rai News 24. Per seguirla in streaming, ci si può collegare sul profilo Facebook ufficiale del presidente del Consiglio, oppure sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi.

Cosa annuncerà Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncerà i prossimi passi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Infatti il prossimo 13 aprile, il lunedì di Pasquetta, scade il Dpcm con le misure restrittive per i cittadini e le attività, volte a contenere al massimo i contagi. Le anticipazioni diffuse finora sui giornali parlano di una probabile proroga delle misure in scadenza e qualche possibile riapertura, che riguarderà alcuni tipi di imprese e attività, nel rispetto comunque di stringenti misure di sicurezza.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Le 24 ore che possono cambiare per sempre la storia dell’Europa (di L. Telese) /2.“Chiudere solo Codogno non è stato sufficiente, eravamo tutti concentrati su quello, ma i buoi erano già scappati dal recinto”: parla Rezza (ISS)

3.Contagio Coronavirus all’ospedale di Alzano: dopo l’inchiesta di TPI la Procura di Bergamo indaga per epidemia colposa /4. Lazio, 129 contagiati al Nomentana Hospital di Fonte Nuova: “Hanno spostato qui il focolaio di Nerola”

Potrebbero interessarti Conferenza stampa di Conte: attesa per le parole del premier. Lockdown prolungato fino al 3 maggio? "Dici solo stronz**e": Salvini interrotto durante la diretta Facebook dalle urla di un vicino Squadra speciale anti-bufale: "Così smontiamo le fake news sul Covid-19"

5. Calderoli a TPI: “La mancata zona rossa ad Alzano e Nembro ha determinato il disastro di così tante vittime in Italia”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO