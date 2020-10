Nuovo Dpcm, conferenza stampa Conte quando inizia | Orario

Oggi, domenica 25 ottobre, il premier Giuseppe Conte annuncia le misure contenute nel nuovo Dpcm per fronteggiare l’emergenza Covid in Italia. Ma quando inizia della conferenza stampa del premier Conte? Il presidente del Consiglio parlerà nel primo pomeriggio, alle ore 13.30.

Il testo del nuovo Dpcm: cosa prevede

Dove vedere la conferenza in diretta streaming

Sarà possibile vedere in diretta la conferenza stampa del presidente Conte sia in tv sia online in live streaming. Per seguirla in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali reti televisive ma soprattutto sui canali all news, che interromperanno i loro programmi per collegarsi con la conferenza. Seguiranno certamente l’intervento del premier ad esempio, tra gli altri, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Ma anche, per quanto riguarda i canali generalisti, Rai 1, Canale 5 e La7. Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Conte sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI : “Che me ne fotte, io gli facevo il tampone già usato e gli dicevo… è negativo guagliò”. La truffa dei test falsi che ha fatto circolare migliaia di positivi in Campania / 2. Truffa tamponi falsi in Campania, Sileri a TPI : “Questi sciacalli vanno puniti per procurata epidemia” / 3. Covid, il piano del Governo: lockdown o coprifuoco alle 21 se i contagi non calano in 7 giorni

4. In Italia servono medici specialisti, ma la graduatoria è bloccata: “Ritardo grava su ospedali” / 5. Roma, Pronto Soccorso bloccati dal virus: “Qui la situazione è già esplosa. Chiuderemo gli ospedali, sarà tutto Covid” / 6. Galli a TPI : “A Milano la situazione è sfuggita di mano. Coprifuoco? Ormai è tardi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Nuovo Dpcm, la conferenza stampa di Conte oggi 25 ottobre | DIRETTA LIVE Conferenza stampa Conte streaming e diretta tv: dove vederla | Nuovo Dpcm 25 ottobre Nuovo Dpcm, Conte firma il decreto: l’Italia in semi-lockdown. Cosa prevede e il testo