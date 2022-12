Concerto di Natale dal Senato 2022: musiche, a che ora, durata e streaming

Oggi, domenica 18 dicembre 2022, alle ore 12,20 il Presidente del Senato Ignazio La Russa aprirà il XXV Concerto di Natale nell’Aula di Palazzo Madama. L’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, diretta dal Maestro Beatrice Venezi, eseguirà musiche di Giuseppe Verdi, Giuseppe Martucci, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. In programma anche l'”Omaggio a Mogol” del compositore Salvatore Frega, eseguito per la prima volta. Dopo l’inno nazionale e l’inno europeo, il Presidente del Senato prenderà la parola per un breve indirizzo di saluto. A condurre la diretta dell’evento su Rai 1, a partire dalle ore 12 circa, sarà Milly Carlucci. Come è tradizione, l’intero incasso dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.

“Anche quest’anno la tradizione del concerto di Natale al Senato viene rispettata oltretutto col maestro Beatrice Venezi che ci onora della sua presenza e che dirigerà l’orchestra di Bolzano e Trento – ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa -. Questo concerto lo possiamo dedicare a tutti coloro che in Italia e nel mondo, penso alle guerre, sono in difficoltà e soffrono. Sia per tutti un Natale di pace, d’amicizia e d’amore”.

Durata

A che ora inizia e quanto dura il Concerto di Natale dal Senato 2022 oggi, domenica 18 dicembre? L’evento si svolgerà dalle ore 12,20 alle ore 13,30 alla presenza del cariche dello Stato. Assente Mattarella.

Streaming

Dove vedere il Concerto di Natale dal Senato 2022 in diretta tv e live streaming? L’evento, presentato da Milly Carlucci, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 12,20 alle ore 13,30 quando la linea passerà al Tg1 prima e a Domenica In poi. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai da pc, tablet e smartphone.