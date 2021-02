Claudio Marchisio apre alla politica

“Se ci fosse bisogno del sottoscritto per il territorio, per la città di Torino e per il Piemonte sarei il primo ad esserci”. Così l’ex calcaitore della Juventus Claudio Marchisio, che durante la presentazione di Skinlab, un centro medico polifunzionale specializzato in fototerapia e trattamenti dermatologici di cui è socio, ha parlato apertamente della sua passione per la politica.

“La politica mi piace farla tutti giorni – ha aggiunto Claudio Marchisio – anche soltanto dentro casa o durante una cena con amici. È giusto però che io faccia il mio percorso fuori dallo sport perché ho bisogno di imparare. In questo momento serve lavorare insieme per assicurare alla città un futuro migliore. Torino ha tanto da offrire, necessita di investimenti e di fiducia, serve inoltre tenere le tante idee che nascono qui ma spesso ci sfuggono di mano e vanno da altre parti”.

