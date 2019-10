Chi governa le regioni italiane e com’è cambiato il Paese dal 2014 a oggi

Chi governa le regioni italiane? Dal 2014 a oggi l’Italia ha completamente cambiato colore: era rossa e ora è blu. Se cinque anni fa il centrosinistra governava 15 regioni su 20, lasciando al centrodestra e (alla Lega) solo qualche sparuta roccaforte del nord, oggi gli equilibri si sono completamente ribaltati. Dopo le elezioni in Umbria, vinte dalla leghista Donatella Tesei, il centro destra governa 12 regioni su 20. (Qui lo speciale Elezioni Umbria 2019 di TPI)

Qui alcuni grafici utili per capire com’è cambiata l’Italia dal 2014 a oggi. Regioni storicamente di sinistra, come l’Umbria o governate dai dem, sono passate nel corso del 2019 nelle mani del centrodestra. Qui due mappe a confronto dell’Italia del 2014 e dell’Italia del 2019. Da 15 regioni per il centrosinistra e 5 per il centrodestra, si è passati a 12 regioni blu e 7 rosse (non contando la Valle d’Aosta):





Chi governa l’Italia

Dopo aver visto con un colpo d’occhio come si sono invertiti i rapporti di forza tra centrosinistra e centrodestra, diamo uno sguardo più approfondito a chi governa le singole regioni. In questa tabella è possibile vedere chi governa oggi e chi ne era il predecessore. (A questo link i dettagli sulle prossime regioni chiamate al voto nel 2020)

