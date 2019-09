Chef Rubio contro Salvini con la bambina di Bibbiano a Pontida

Domenica 15 settembre Matteo Salvini è salito sul palco dell’annuale raduno Lega di Pontida con una bambina al centro dell’inchiesta sugli affidamenti illeciti di Bibbiano, Greta.

Subito il web ha espresso tutta la sua indignazione per come l’ex vicepremier, ora all’opposizione, abbia strumentalizzato un minore per fini politici, in particolare contro la controversa vicenda che è avvenuta nel comune dell’Emilia Romagna guidata da un sindaco del Partito Democratico.

Tra chi ha commentato la scena sul web, anche Chef Rubio. Dopo aver espresso il suo sconcerto per la manifestazione contro il governo Conte bis indetta da Lega e Forza Italia, in cui secondo il cuoco nessuno si è occupato di fermare i militanti di Forza Nuova, Chef Rubio si è scagliato contro Salvini su Twitter.

“Sfruttare una bambina per la tua cazzo di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa, è qualcosa di aberrante e il fatto che tu lo faccia dimentico delle volte di cui hai lasciato figli altrui in pasto ai tuoi haters minus habentes, fa di te una persona spregevole”, dice il cuoco.

Anche l’ex ministro e parlamentare europeo, dimissionario dal Partito Democratico, Carlo Calenda, ha twittato contro la vicenda.”

“Che gente siete per usare bambini su un palco, ma i così detti moderati della Lega non hanno nulla da dire su questo sconcio e sugli insulti a Gad Lerner. Tutti a testa china davanti a questo schifo? Siete senza onore” , scrive Salvini sul social.

L’ex ministro dell’Interno ha scelto di chiudere la kermesse di Pontida facendo salire sul palco Greta, una bambina di Bibbiano, ritornata dai genitori biologici dopo un allontanamento forzato di un anno.

In molti hanno rinfacciato a Salvini alcune sue dichiarazioni del passato inerenti a quando il figlio su ripreso da un cronista de La Repubblica mentre faceva un giro su una moto d’acqua della polizia.

In quell’occasione, infatti, il leader del Carroccio chiese che “i bambini non siano strumentalizzati per scopi politici”.

Salvini con la bambina di Bibbiano sul palco di Pontida, l’indignazione del web: “Fai schifo”