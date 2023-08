Caso Vannacci, il segretario della Lega di Modena: “Essere gay è contronatura, le razze esistono”

Vannacci, il segretario della Lega di Modena: “Essere gay è contronatura”

Non si placano le polemiche sul generale Vannacci, accusato di omofobia e sessismo per il contenuto del suo libro autopubblicato.

Ad alimentarle, ci ha pensato Guglielmo Golinelli, segretario provinciale della Lega di Modena, che in un’intervista a La Gazzetta di Modena ha dichiarato che “essere gay è contro natura”.

Golinelli, che recentemente aveva pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di lui in spiaggia che leggeva il libro del generale Vannacci, aggiungendo “Buona, anzi buonissima lettura” e l’hashtag “#iostoconVANNACCI”, ha dichiarato: “Parliamo di opinioni personali e come tali vanno considerate e rispettate”.

“Possono non essere condivise. È un suo diritto esprimere le proprie opinioni: appartiene a lui come a ognuno di noi. Lo scopo di qualsiasi essere umano è riprodursi, dare continuità alla specie e costruire una famiglia. Dire che i gay vanno contro la natura non è una cosa insensata” ha aggiunto Golinelli.

“Ma io non direi mai che gli omosessuali non sono normali. Io faccio l’allevatore e come esistono negli animali, le razze esistono oggettivamente anche negli uomini”.

Immediate le reazioni politiche, a partire dal Partito Democratico modenese: “Stiamo parlando del segretario provinciale della Lega, non dell’imbarazzante esternazione di un simpatizzante esaltato che gli stessi vertici del partito cercano di tenere nascosto. Stiamo parlando di una figura con ruoli di responsabilità, che rappresenta, sul territorio, uno dei due principali partiti che governano il Paese”.