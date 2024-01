Caso Pozzolo, il deputato è stato sospeso dal gruppo di FdI alla Camera

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. La decisione arriva dall’ufficio di presidenza, come riporta una nota firmata dal capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti.

“L’ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell’onorevole Emanuele Pozzolo”, si legge nel comunicato.

La misura era stata annunciata in conferenza stampa dalla premier Giorgia Meloni, chiedendo “che Pozzolo venga deferito alla commissione di garanzia dei probiviri di FdI e che nelle more del giudizio venga sospeso da FdI”. “La questione è che chiunque detenga un’arma ha il dovere legale e morale di custodire con responsabilità e serietà l’arma”, aveva aggiunto la Presidente del Consiglio. “Per questo c’è un problema con quello che è accaduto che racconta – non conosco la vicenda, solo quello che ho letto – che qualcuno non è stato responsabile: chi ha quel porto d’armi e chi detiene quell’arma. Non è un bene per un italiano, figuriamoci per un parlamentare di FdI”.

Pozzolo è finito al centro della bufera per uno sparo accidentale durante la festa di Capodanno di Rosazza (Biella), dove un 31enne è stato ferito da una calibro 22 appartenente al deputato. L’uomo ferito a una gamba, che ha poi sporto denuncia, è il genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, tra gli invitati alla festa insieme alla sorella Francesca. Pozzolo, che ha dichiarato di non aver sparato, è indagato dalla procura di Biella per lesioni aggravate.