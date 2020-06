Botta e risposta tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni. Il leader di Azione ha attaccato Giorgia Meloni a Mezz’ora in più, programma di Lucia Annunziata. “Parla come al bar e gli elettori la votano perché dicono di parlare come lei”, ha detto l’ex ministro dello sviluppo economico.

Pronta la replica di Giorgia Meloni che a Rtl 102.5 ha risposto: “È tipico della loro arroganza questo atteggiamento di disprezzo per la gente comune, ci hanno detto che alle nostre manifestazioni venivano solo parrucchieri e che eravamo ridicoli perché stavamo nelle periferie”.

La discussione tra Calenda e Meloni è continuata su Twitter, dove il leader di Azione ha nuovamente ribattuto: “Non buttarla in tribuna Giorgia Meloni la vera arroganza è quella di pensare di poter guadagnare 15.000 euro al mese ma di non essere tenuta a fare proposte realizzabili, mentre ti riempi la bocca della parola popolo”.

Non buttarla in tribuna ⁦@GiorgiaMeloni⁩ la vera arroganza e’ quella di pensare di poter guadagnare 15.000 euro al mese ma di non essere tenuta a fare proposte realizzabili, mentre ti riempi la bocca della parola popolo. pic.twitter.com/WeJQyR1M6w — Carlo Calenda 🇮🇹🇪🇺 (@CarloCalenda) June 23, 2020

