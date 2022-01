Elezione presidente della Repubblica: i candidati del centrodestra

C’è attesa per la conferenza stampa in programma alle 16.00 di oggi, martedì 25 gennaio 2022, durante la quale verranno annunciati i candidati proposti dal centrodestra per l’elezione del presidente della Repubblica (segui qui il secondo scrutinio in diretta). Di seguito, la diretta live dell’evento.

Conferenza stampa del centrodestra: la diretta live

Le anticipazioni

Secondo quanto anticipato dall’Agi, il centrodestra dovrebbe proporre una rosa di 5 nomi, tra cui dovrebbero figurare Letizia Moratti, Marcello Pera, Maria Elisabetta Casellati, Carlo Nordio (qui il suo profilo) e un altro profilo ancora tenuto nascosto.

Non dovrebbero esserci, secondo quanto dichiarato dal leader della Lega, Matteo Salvini, né Pierferdinando Casini né Franco Frattini, su cui Pd e Italia Viva hanno già alzato un muro.