Chi è Carlo Nordio, il candidato proposto da Fdi come presidente della Repubblica

“Propongo Carlo Nordio come presidente della Repubblica”: lo avrebbe dichiarato Giorgia Meloni nel corso dell’assemblea dei parlamentari di Fdi, proponendo, dunque, l’ex magistrato come candidato di Fratelli d’Italia per la corsa al Colle: ma chi è l’uomo scelto dalla Meloni? Di seguito alcune informazioni riguardanti la sua carriera e la sua vita privata.

Biografia

Nato a Treviso il 6 febbraio del 1947, è un ex magistrato. Inizia a esercitare la professione nel 1977 e nel corso della sua carriera è stato procuratore aggiunto di Venezia, nonché titolare dell’inchiesta sul Mose.

Negli anni Ottanta, si è contraddistinto per le indagini sulle Brigate Rosse, mentre negli anni Novanta ha preso parte a numerose inchieste riguardanti Tangentopoli.

Nel corso della sua carriera si è occupato di reati economici, di corruzione e di responsabilità medica. Nel 2000 fu investito dalle polemiche per aver convalidato il sequestro della macchina e la denuncia per favoreggiamento della prostituzione di un geometra incensurato di 25 anni che stava accompagnando una prostituta moldava, il quale, poco dopo, si suicidò per la vergogna.

In pensione dal 2017, ha scritto un libro con il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, dal titolo In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili. Dal 5 dicembre 2018, inoltre, è componente del CdA della Fondazione Luigi Einaudi Onlus.

Vita privata

Il nome di Carlo Nordio è legato a quello dell’ex tennista Adriano Panatta: è stato proprio l’ex magistrato, infatti, a celebrare il matrimonio, che si è svolto ovviamente con rito civile, di Panatta con Anna Bonamigo nell’ottobre del 2020.