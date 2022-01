Elezione presidente della Repubblica 2022: la diretta live della prima votazione

ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DIRETTA – Oggi, lunedì 24 gennaio 2022, a partire dalle ore 15 è in programma la prima votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica: di seguito la diretta live della giornata.

Elezione presidente della Repubblica, la diretta live

Come si elegge il presidente della Repubblica: il calendario e le regole

Oggi prende il via l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, ma come funziona la votazione? E qual è il calendario? Ecco alcune informazioni utili. La votazione si svolge a Montecitorio con il parlamento riunito in seduta comune e presieduto dal presidente della Camera, Roberto Fico. Ad eleggere il Capo dello Stato sono i grandi elettori, ovvero tutti i senatori, tutti i deputati, più tre delegati per ogni regione (la Val d’Aosta ne ha uno). I delegati regionali sono scelti autonomamente dai singoli Consigli regionali (generalmente il governatore + uno della maggioranza e uno dell’opposizione). In totale sono 1.009 i grandi elettori, così suddivisi: 315 senatori + 6 senatori a vita + 630 deputati + 58 delegati regionali. Può essere eletto presidente della Repubblica chiunque abbia la cittadinanza italiana, abbia compiuto 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

Il voto è segreto. Per i primi tre scrutini viene eletto chi ottiene la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto (attenzione: aventi diritto, non presenti, quindi servono 673 voti indipendentemente da quanti elettori sono presenti al voto), mentre a partire dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto (quindi 505 voti). A causa dell’emergenza Covid si svolgerà una sola elezione al giorno: la prima è in programma lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 15 e, come detto, serviranno 673 voti su 1.009 per eleggere il nuovo presidente. Idem per la seconda votazione, in programma martedì 25 gennaio, e per la terza, la cui data è fissata a mercoledì 26. Dal quarto scrutinio in poi serviranno 505 voti per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale. Il quarto scrutinio, che potrebbe rivelarsi quello decisivo, è in programma giovedì 27 gennaio, mentre il giorno seguente, venerdì 28 gennaio, si svolgerà la quinta votazione. Se fino ad allora nessuno sarà stato eletto, allora si procederà a oltranza con una votazione al giorno.