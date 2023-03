Calendarizzate le proposte di legge del centrodestra su maternità surrogata reato universale

Le proposte di legge sulla maternità surrogata presentate dal centrodestra sono state calendarizzate dalla commissione Giustizia della Camera. Si tratta della proposta di legge Varchi (FdI) che sarà abbinata a quella della Lega e a quella di Fi. “Tutto il centrodestra – commenta Carolina Varchi – è d’accordo nel rendere la maternità surrogata reato universale: le diverse proposte sono sovrapponibili.”. Ciro Maschio (FdI), presidente della Commissione, riferisce che l’esame delle proposte inizierà tra mercoledì e giovedì.

Per “reato universale” si intende un crimine ritenuto particolarmente grave. Se il provvedimento dovesse passare, la legislazione italiana in materia di maternità surrogata potrà superare i confini nazionali e quindi lo Stato potrà rivendicare di perseguire reati e persone a prescindere dal luogo in cui si sono svolti i fatti. Dopo l’intervento del ministro della Famiglia Eugenia Maria Roccella che ha definito la maternità surrogata un “mercato dei bambini”, anche l’esponente FdI Federico Mollicone ha accusato: “Reato più grave della pedofilia”.