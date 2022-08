“Io sono il leader di questa campagna elettorale, rimane l’autonomia dei partiti che definiscono di fare gruppi insieme dopo le elezioni”. Lo ha detto Carlo Calenda, a proposito dell’intesa con Matteo Renzi in vista delle elezioni del 25 settembre, lasciando la sede di Azione. “Firmeremo qualcosa, ma lo stanno già firmando gli staff”, ha chiarito Calenda a proposito del patto con IV. “Questo accordo durerà per un semplice motivo, non credo che Renzi si metta a fare accordi con Fratoianni o Di Maio”, ha chiarito Calenda.

“Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @matteorenzi per la generosità. Adesso insieme @ItaliaViva e @Azione_it per #ItaliaSulSerio”, ha scritto su Twitter.

“Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di Renzi, per provare insieme a trovare un posto in Parlamento. Le emergenze di cittadini e imprese? Un dettaglio secondario”. Commenta Giuseppe Conte, capo politico del M5S.