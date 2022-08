Quando Calenda diceva: “Del centro di Renzi non me ne frega nulla”

“Del centro di Renzi non me ne frega nulla”: così Carlo Calenda parlava del leader di Italia Viva in un’intervista del 2021 rilasciata nel corso di un’intervista a L’aria che tira, il programma d’approfondimento mattutino in onda su La7.

“Del centro di Renzi non me ne frega nulla, non faccio politica in questo modo. Dice A e fa B. Noi siamo un Paese malato perché discute solo delle persone e a me delle persone non importa nulla”.

“Renzi faccia ciò che vuole, vada in Arabia Saudita, faccia il centro con Toti, Brugnaro, suo cugino, suo zio e suo papà, noi facciamo un lavoro diverso”.

“Non esiste uno spazio al centro, è una visione vecchissima della politica. A me questa cosa mi fa orrore, se avessi voluto fare un calcolo politico sarei rimasto nel Pd”.

“Gli animali strani della politica sono questi che hanno detto tutto e il contrario di tutto. Io non dico che bisogna fare alleanza – dichiarava ancora Calenda – noi non abbiamo nessuna intenzione di fare un partito con Renzi, che è un concetto diverso dall’alleanza”.

“Di Renzi non me ne frega niente” ribadiva il leader di Azione nell’intervista che, ovviamente, dopo l’accordo tra Calenda e il leader di Italia Viva è ovviamente tornato a circolare sui social.

“Non farò politica con Renzi perché questo modo di fare politica mi fa orrore. Renzi non è all’ascolto perché è a Dubai a fare una conferenza pagata. È in un Paese che continua a dargli uno spazio mediatico spropositato mentre lui va a guadagnare dei soldi mentre è pagato dagli italiani”.