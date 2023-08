“Essere gay è contro natura e le razze esistono”. Bufera sul segretario della Lega a Modena

“Dire che i gay vanno contro la natura non è una cosa insensata”. Bufera sul segretario della Lega a Modena, Guglielmo Golinelli, che nel prendere le difese del generale Vannacci ha sostenuto l’esistenza di “razze” anche tra gli esseri umani. “Faccio l’allevatore e, come esistono negli animali, esistono oggettivamente anche negli uomini”, ha detto l’esponente leghista in un’intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena dopo un post su Facebook in cui aveva difeso il generale accusato di omofobia e sessismo per il contenuto di un libro autopubblicato.

“Se analizziamo il concetto di omosessualità dal punto di vista della natura e del diritto naturale, lo scopo di qualsiasi essere umano è riprodursi, dare continuità alla specie e costruire una famiglia”, ha detto Golinelli ribadendo il sostegno a Vannacci, espresso in parte anche dal segretario Matteo Salvini. “Dire che i gay vanno contro la natura non è una cosa insensata se consideriamo quanto detto sopra. Ma io non direi mai che gli omosessuali non sono normali. Vannacci inserisce questo pensiero in una riflessione sulla riproduzione e io faccio lo stesso”, ha detto Golinelli.

“Parole che ci fanno ribrezzo e ci ripiombano negli anni più bui del Novecento, evocando concetti come quello di razza, screditati da tutta la comunità scientifica, la discriminazione in base all’orientamento sessuale, la procreazione come finalità unica della vita umana, il negazionismo climatico”, ha attaccato il Partito democratico. “Stiamo parlando del segretario provinciale della Lega non dell’imbarazzante esternazione di un simpatizzante esaltato, che gli stessi vertici del partito cercano di tenere nascosto”, ha detto il segretario provinciale Dem Roberto Solomita, “stiamo parlando di una figura con ruoli di responsabilità, che rappresenta, sul territorio, uno dei due principali partiti che governano il Paese, anche se ci aspetterebbe uscite di questo tenore da Forza Nuova e non dalla destra che governa il Paese”.