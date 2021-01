“Le cose stanno andando molto bene, decisamente meglio delle nostre più rosee aspettative”: così Maria Elena Boschi, in un’intervista al Messaggero, commenta le difficoltà del Governo di trovare i responsabili per avere la maggioranza martedì in Senato. Per la deputata di Italia Viva la quota di 161 senatori per Conte è irraggiungibile: “I numeri non ci sono. Prima ne prendono atto, prima possiamo iniziare a costruire il futuro. Bisogna dal perimetro dell’attuale maggioranza”.

Boschi, in linea con Renzi e gli altri esponenti di IV che si sono espressi in queste ore, chiarisce che il suo partito non ha pregiudiziali nei confronti di Conte: “Nessuno di noi ha messo un veto su Giuseppe Conte. Penso però che non si possa bloccare un Paese per difendere una persona. E penso soprattutto che la popolarità personale non sia l’indicatore migliore per scegliere un amministratore pubblico”.

“Serve un’idea di Paese, non il mercato dei senatori”, continua Boschi. “Bisogna parlare dei soldi alla sanità, della visione del Paese, dei posti di lavoro. Non dei sottosegretari. Se la maggioranza vuole parlare di questi temi, noi ci siamo come abbiamo sempre detto. Devono fermarsi nella loro vana caccia ai responsabili e tornare a confrontarsi sulle proposte che abbiamo fatto”.

La deputata di Italia Viva è convinta che non esista un rischio reale di andare a elezioni anticipate: “Lo dice il buon senso. Voteremo nel 2023 e questo Parlamento eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica”.

