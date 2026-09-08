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Politica

Bonaccini: “Afd? Conferma quello che dicevo, vota a destra chi è più in difficoltà”

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Credit: AGF

"Io sono stato oggetto di una campagna di aggressione ma oggi tutti i più grandi quotidiani italiani confermano quello che dicevo io"

di Niccolò Di Francesco
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Stefano Bonaccini commenta i risultati di Afd in Sassonia tornando anche sulle polemiche che lo avevano investito di recente per alcune frasi riguardanti gli elettori della destra e dell’estrema destra in Europa. Intervistato da Tagadà, la trasmissione di La7, l’esponente dem ha dichiarato: “Io sono stato oggetto di una campagna di aggressione ma oggi tutti i più grandi quotidiani italiani confermano quello che dicevo io e cioè che va verso la destra o l’estrema destra il voto di chi è più in difficoltà, persone che un tempo guardavano alla sinistra. Io sono tra quelli che pensa che Afd è bene sia messa a prova governo, tante delle sue proposte sono irrealizzabili.. Avendo preso tanti voti è giusto si misuri con il governo e non solo con propaganda dall’opposizione”.

“Quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini e ora, forse, a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città, chi sta peggio economicamente” erano state le frasi, estrapolate da un’intervista a Igv, che avevano provocato le reazioni di elettori ed esponenti politici, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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