Conte: “Se non facciamo le primarie i miei mi sputano. Renzi? Ci fa perdere voti”

Giuseppe Conte invoca nuovamente le primarie per scegliere il leader del campo largo. In un colloquio con La Stampa, il presidente del Movimento 5 Stelle afferma: “Sono al servizio del progetto progressista, a prescindere da chi vincerà le primarie. Se sarà Schlein, la sosterremo. Non farlo sarebbe di una vigliaccheria inconcepibile. Per me non ci sono alternative. Se accettassi di individuare il leader in un altro modo, i miei mi sputerebbero. Per noi è la prima volta in una coalizione alle Politiche, dobbiamo far sentire coinvolta la nostra base”. E ancora: “Dite che, se perdessi le primarie, molti dei nostri poi non andrebbero a votare alle elezioni, ma vi garantisco che se mi facessi da parte per far correre Schlein o un eventuale altro candidato, sarebbe peggio”.

Secondo l’ex premier per evitare che le primarie spacchino la coalizione “vanno preparate bene. Non è che si vota un giorno e stop, serve un percorso per creare le giuste condizioni. Per me Renzi ci fa perdere voti, prenderlo in coalizione è un errore ma tanto Elly ha deciso fin dall’inizio di tenerlo dentro e dovremo farci i conti”. Per Conte meglio Onorato: “Il movimento degli amministratori di Alessandro Onorato ha più capacità espansiva, al contrario di Renzi. Può farci recuperare una parte degli astenuti”. Su Silvia Salis, invece, il presidente del M5S afferma: “Secondo me, ancora non ha deciso se partecipare o no alle primarie, ci sta pensando e aspetterà fino all’ultimo. Poi, se non ci sarà lei, potrebbe esserci Renzi”.