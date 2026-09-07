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Esteri

L’ultradestra di AfD trionfa in Sassonia e spaventa non solo la Germania, ma l’Europa intera. Dalle deportazioni di massa alle classi separate per i figli dei rifugiati: cosa prevede il programma

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il partito di estrema destra ha vinto le elezioni regionali

di Niccolò Di Francesco
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Con il 44,6%, l’AfD ha vinto le elezioni regionali della Sassonia-Anhalt ottenendo il miglior risultato della sua storia: mai l’estrema destra era arrivata così in alto nella Germania del dopoguerra. Ma cosa propone il partito dell’ultradestra? E perché spaventa così tanto non solo la Germania ma l’Europa intera? Ecco alcuni dei punti più controversi proposti nel loro programma elettorale. “Offensiva di deportazione e remigrazione”. AfD promette un forte aumento delle espulsioni, nuovi posti nei centri di detenzione per i rimpatri e una drastica riduzione dell’immigrazione. Il concetto di remigrazione è uno degli elementi più controversi  dell’agenda della destra radicale tedesca.

Classi separate per i figli dei richiedenti asilo. Nel piano dei primi 100 giorni compaiono classi speciali per i bambini dei richiedenti asilo; Reuters riferisce anche proposte di separazione scolastica riguardanti bambini rifugiati e disabili. Via le bandiere arcobaleno dalle scuole e contrasto a quella che AfD definisce “ideologia arcobaleno”. Il programma utilizza espressioni estremamente dure contro le identità trans e non binarie e chiede di impedire trattamenti ormonali per minori trans. Cultura finanziata in base all’identità tedesca: secondo il programma, i finanziamenti pubblici dovrebbero privilegiare le istituzioni culturali che contribuiscono  alla promozione dell’“identità tedesca”.

Ridimensionamento radicale del servizio pubblico radiotelevisivo: AfD vuole disdire gli accordi  sul servizio pubblico e trasformarlo in un servizio molto più limitato, definito Grundfunk. Vuole anche tagliare fondi a programmi e organizzazioni impegnati nella promozione della democrazia. Famiglia tradizionale e natalità: incentivi economici alla natalità, incluso un Baby-Begrüßungsgeld, inseriti in una visione fortemente tradizionale della famiglia. Reuters segnala che il programma lega questa politica anche all’obiettivo di aumentare la natalità della popolazione autoctona Svolta filorussa: AfD vuole ripristinare rapporti economici ed energetici più stretti con Mosca  ed è contraria all’attuale sostegno tedesco all’Ucraina.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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