Boccia a TPI: “In Puglia Decaro è successore naturale di Emiliano”

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di 20 minuti dopo il voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. “Credo che Antonio Decaro sia il successore naturale di Emiliano. Un sindaco eccellente di Bari e sta svolgendo molto bene il ruolo di presidente dell’Anci”, ha detto il ministro.

“Quella dei pugliesi – ha continuato Boccia – non è una lobby… E’ che i pugliesi sono ovunque. Abbiamo dato alla Lombardia e al Nord Italia gran parte dei residenti negli ultimi anni. Sorrido quando sento alcuni attacchi al sud e al meridione. I pugliesi si tengono poi sempre per mano. In questa vicenda è stato naturale tornare sul territorio per combattere questa battaglia. Non c’è stato neanche il bisogno di chiamarci e ci siamo ritrovati insieme io, Antonio De Caro, Emiliano, Nichi Vendola”. Poi un commento sul governatore riconfermato: “Emiliano in Puglia ha vinto grazie ai pugliesi che hanno difeso 15 anni di rivoluzione. La Puglia è cambiata tantissimo e solo la Laricchia non se ne è accorta”.

Di seguito l’intervista-video completa:

