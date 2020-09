Boccia a TPI: “Pd-M5S oggi è l’unico governo possibile”

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di 20 minuti dopo il voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. “Quello Pd e M5S è unico governo oggi possibile – dice il ministro – Con Conte, che è un ottimo premier e non vedo perché non si debba continuare su questa strada”

“Per me l’alleanza Pd M5S è un’alleanza naturale – continua Boccia – per molti non lo era. Non lo è ancora. Coloro che si sentono progressisti e riformisti. Coloro che ritengono centrali la sanità pubblica, la scuola pubblica, la transazione energetica e digitale e la ridistribuzione della ricchezza delle priorità e un punto fermo non possono non stare dalla stessa parte. Quindi il Pd, il M5S, Leu e mi auguro Italia Viva devono stare dalla stessa parte, dentro una cornice che è quella dell’europeismo. Che poi è il motivo che ci ha fatto chiudere la nomina della von der Leyen e anche che ci ha fatto arrivare al risultato dei fondi europei per il Mes e Recovery Fund”.