  I big in passerella al G20? Ci sono costati 35 milioni di euro

Dal disegno del logo ai cadeau per gli ospiti: ecco quanto ci è costato il G20 in Italia. Dalla rubrica "Top Secret", sul nuovo numero del nostro settimanale, in edicola dal 10 dicembre

Per gli eventi che contano, risparmiare è impossibile. Figurarsi poi se la passerella in questione è il G20. Come quello da poco conclusosi in Italia. La domanda, allora, è d’obbligo: quanto sono costati al nostro Paese i tanti eventi a cui abbiamo assistito, dalle riunioni dei singoli ministri fino a quella dei leader? In totale 35 milioni di euro assegnati tramite bando Consip e gestiti direttamente da Palazzo Chigi e Mario Draghi.

In questo profluvio di denaro non mancano amenità degne di nota come l’ideazione grafica del logo costato 15mila euro e poi riutilizzato nei tanti cadeau offerti agli ospiti. Non solo: sebbene non abbia mai piovuto nei giorni dell’evento, si è deciso comunque di comprare anche ombrelli, ovviamente brandizzati: 7 euro circa l’uno, secondo determina della Presidenza di Consiglio. Chissà che fine hanno fatto i 200 esemplari acquistati. Ma è per la giornata clou che si è deciso di fare le cose in grande: il vertice dei capi di Stato e di governo è infatti costato nel complesso ben 15,4 milioni di euro.

Non poteva essere altrimenti, d’altronde, considerando che hanno partecipato, si legge nella documentazione di gara, «circa 38 delegazioni con circa 450 delegati rappresentanti dei diversi Stati Membri e delle principali Istituzioni internazionali», oltre a circa «1.000 persone di staff della Presidenza Italiana», circa 5.000 giornalisti, più personale di sicurezza e supporto vario. E i regali? Anche qui, cose in grande: per il solo vertice l’Italia ha consegnato «circa 22.500 pezzi tra omaggi e doni».