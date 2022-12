Berlusconi contro Giorgia Meloni: “Meritavo un ruolo in questo governo”

Dopo alcune settimane di calma apparente, Silvio Berlusconi torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni affermando che avrebbe merito un ruolo istituzionale nel governo.

Intervenuto all’evento “Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia”, il leader di Forza Italia ha dichiarato: “Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo meritavo”.

“Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale” ha aggiunto il Cavaliere, che poi ha svelato: “I medici mi avevano detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà. Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male”.

Berlusconi, poi, ha parlato delle Regionali in Lombardia lanciando la corsa di Attilio Fontana che cerca la riconferma: “Siamo grati per l’attività di questi anni. Abbiamo seguito quello che hai fatto: sempre messo in campo esperienza e competenza, un tratto riservato e gentile, e grandissima capacità di lavoro”.

“Vincerai e vinceremo” ha aggiunto Silvio Berlusconi rivolgendosi all’attuale governatore lombardo Attilio Fontana, sostenuto da tutto il centrodestra.