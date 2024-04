Salvini: “Meloni e la mia fidanzata giocano insieme a burraco. Sono due faine, odiano perdere”

“Con Giorgia stiamo costruendo un’amicizia. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Sono due faine e odiano perdere”. Lo ha detto Matteo Salvini, intervistato da Francesca Fagnani durante il programma tv Belve, in onda questa sera su Rai 2.

Il vicepremier leghista prova così a gettare acqua sul fuoco per sedare le voci sulle frizioni con la presidente del Consiglio Meloni, a ormai solo due mesi dalle elezioni europee che vedranno i rispettivi partiti – Lega e Fratelli d’Italia – contrapposti in virtù del sistema elettorale proporzionale.

Sul suo futuro alla guida del Carroccio e sulle voci di malumori interni, Salvini ha risposto così: “Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo… Poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo”.

Il congresso, ha assicurato il segretario, si farà “entro l’autunno”: “L’ultima roba che voglio – ha aggiunto – è sembrare incollato alla poltrona.

Salvini ha poi confermato che è possibile la candidatura con la Lega alle europee del generale Vannacci: “Ci stiamo ragionando”, ha detto. Fagnani gli ha domandato allora: “Lei lo direbbe mai che le persone omosessuali non sono normali, ad esempio?”. E il leader leghista ha risposto così: “No, infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero. Ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale… l’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone”.

