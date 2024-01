Bandecchi offende Orrico (M5S) in diretta tv: “La signora va abbattuta, faccia silenzio”

Bandecchi offende Orrico (M5S) in diretta tv: “La signora va abbattuta”

“La signora va abbattuta”: sono le frasi shock utilizzate dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi nei confronti della parlamentare del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico.

Lo scontro è andato in scena ad Agorà, il programma d’approfondimento di Rai 3 in onda nella mattinata di venerdì 12 gennaio.

I due si stavano confrontano in studio quando Bandecchi ha affermato: “La signora va abbattuta”. “No – ha replicato immediatamente Orrico – io non vado abbattuta e si rivolga con rispetto”.

“Il fatto che lei è una donna non me ne può fregar de meno” ha controreplicato il sindaco di Terni, non nuovo a espressioni violente e aggressive.

Bandecchi, poi, ha continuato a chiedere alla deputata del M5S di “stare zitta” con Orrico che ha replicato: “Io non sto in silenzio soprattutto quando vengono utilizzati degli epiteti che non sono dignitosi né di un uomo, né di un sindaco”.

Il conduttore della trasmissione Roberto Inciocchi, poi, ha chiesto a Bandecchi di chiedere scusa alla deputata con il sindaco di Terni che però si è rifiutato.

Interpellata successivamente da Fanpage, la deputata ha definito Bandecchi un “troglodita” chiedendosi come mai il sindaco di Terni non è stato subito allontanato dalla trasmissione dopo le sue affermazioni.