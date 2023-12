Gli auguri social di Natale di Meloni: “Questi giorni portino gioia e serenità”

Abbracciata alla figlia Ginevra, di profilo, accanto all’albero di Natale di casa. Questi gli auguri social pubblicati sui suoi canali di Facebook e di X dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Che questi giorni portino gioia, serenità e momenti speciali a voi e a tutti i vostri cari. Auguri di un felice Natale”. È il messaggio pubblicato a corredo della foto. Già ieri, in occasione della vigilia, Meloni aveva pubblicato un video di auguri: “Voglio fare a ogni singolo italiano auguri di buon Natale. Che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio”, aveva detto la premier. “Il governo sta facendo la sua parte per aiutare l’Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo, ma è importante l’entusiasmo di ciascuno di noi e allora spero che sia un Natale di entusiasmo, un Natale sereno, che siano feste serene”.