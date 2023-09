La frecciata dell’attivista dei Verdi a Giambruno | VIDEO

È diventato virale sul web il video che mostra la provocazione di Benedetta Scuderi, attivista dei Verdi e già candidata alla Camera per l’Alleanza Verdi/Sinistra Italiana, rivolta ad Andrea Giambruno, giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, finito nei giorni scorsi al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle violenze sessuali avvenute a Palermo e a Caivano.

Il conduttore, infatti, nel corso della sua trasmissione, Diario del giorno, aveva dichiarato: “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.

Parole che avevano sollevato un polverone e che Benedetta Scuderi ha deciso di parafrasare mentre, sempre nel corso della trasmissione di Giambruno, si parlava dell’uccisione dell’orsa Amarena.

Il conduttore, riportando le parole di Roberto Saviano sull’argomento, ha chiesto alla sua ospite se vi fosse un collegamento tra l’atteggiamento del governo sulla legittima difesa e la morte dell’animale.

“È addirittura responsabile il governo?” ha chiesto Giambruno alla sua interlocutrice, che ha risposto: “Potremmo dire che la responsabilità è dell’orsa, perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe”.

Giambruno riporta il pensiero di Saviano sull’orsa, chiede a Scuderi (Europa Verde): “È addirittura responsabile il governo?”. Lei provoca: “È responsabilità dell’orsa, non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il lupo”. Giambruno si infastidisce, la regia stacca. pic.twitter.com/JkQ9EUVPqW — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 4, 2023

Andrea Giambruno non ha replicato alla provocazione di Benedetta Scuderi ma si è mostrato piuttosto stupito e anche infastidito dalle sue parole con la regia che, successivamente, ha staccato l’inquadratura dal presentatore.