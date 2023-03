Assemblea Nazionale del Pd: inizia l’era Schlein | Diretta live

Oggi, domenica 12 marzo 2023, inizia ufficialmente l’era Schlein: all’Auditorium del Centro Congressi “La Nuvola”, a Roma, infatti, è in programma l’Assemblea Nazionale del Pd, che ha ratificato la nomina a segretaria di Elly Schlein e successivamente quella di Stefano Bonaccini come presidente. Chiara Gribaudo e Loredana Capone sono state elette vicepresidente, mentre Michele Fina è il nuovo tesoriere. Di seguito la diretta live dell’Assemblea Nazionale del Pd in programma oggi, domenica 12 marzo 2023, a Roma.

ASSEMBLEA NAZIONALE PD: LA DIRETTA

Ore 15,00 – Michele Fina nuovo tesoriere – Michele Fina è stato eletto dall’Assemblea Nazionale del Pd, attualmente in corso a Roma, nuovo tesoriere del partito. Succede a Walter Verini.

Ore 14,30 – Chiara Gribaudo e Loredana Capone vicepresidenti – La deputata Chiara Gribaudo e la presidente del consiglio regionale della Puglia Loredana Capone sono state elette vicepresidenti del Partito Democratico. Il voto è avvenuto all’unanimità.

Ore 14,00 – Bonaccini eletto presidente – L’assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola a Roma, ha eletto Stefano Bonaccini presidente del partito, con un voto contrario e due astenuti.

Ore 13,00 – Schlein: “A Cutro governo inumano” – “Abbiamo toccato con mano l’inumanità delle scelte di chi governa il paese. Siamo stati i primi a ricevere una informativa urgente a Piantedosi e non abbiamo ancora ricevuto risposte. Nessuno ha ritenuto di rispondere, hanno fatto un Consiglio dei ministri a Cutro chiusi dentro, senza nemmeno dare omaggio alle vittime e ai loro famigliari, come invece ha fatto il presidente Mattarella a cui vanno i nostri ringraziamenti per essere stato ancora una volta guida del Paese”: lo ha dichiarato Elly Schlein nel suo primo discorso da segretaria Pd.

Ore 12,50 – Schlein: “Propongo di votare Bonaccini presidente” – “Propongo di votare Bonaccini come presidente dell’assemblea” ha dichiarato Elly Schlein.

Ore 12,45 – Schlein: “Estirpiamo cacicchi e capibastoni” – “Non vogliamo più vedere irregolarità sui tesseramenti, abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari. Su questo dovremo lavorare tanto insieme, ne va della credibilità del Pd, su cui non sono disposta a cedere di un millimetro”. Lo ha dichiarato la neo segretaria del Pd Elly Schlein.

Ore 12,40 – Schlein: “Dobbiamo dialogare con le altre opposizioni” – “Dobbiamo cercare di dialogare con le altre forze di opposizione, ci sono terreni comuni, abbiamo la responsabilità di esplorarli insieme, dobbiamo partire da qui” afferma la neo segretaria del Pd dal palco dell’Auditorium del Centro Congressi “La Nuvola” di Roma.

Ore 12,30 – Schlein: “Stiamo arrivando” – Chi pensava che il Pd fosse finito “ha perso la scommessa a scommettere contro il Pd, siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo arrivando. Sarà questa per noi un nuova primavera” dichiara la segretaria Schlein all’Assemblea Nazionale del partito.

Ore 12,25 – Schelin: “Ce l’abbiamo fatta” – “Care tutte e cari tutti, grazie. Il primo ringraziamento va a chi si è impegnato per farci godere questo straordinario esercizio di democrazia. Un ringraziamento a tutti coloro che sono andati a votare, più di un milione. Ce l’abbiamo fatta”: sono state le prime parole della neo segretaria del Pd durante l’Assemblea Nazionale del partito.

Ore 12.20 – Elly Schlein proclamata segretaria – L’assemblea del Pd, riunita al centro Congressi “La Nuvola” di Roma, ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria del Pd. Subito dopo la ratifica, la neo segretaria del Pd ha abbracciato Stefano Bonaccini, suo sfidante alle primarie, e il suo predecessore Enrico Letta.