All’Eur è l’ora della Tecnocrazia

Come anticipato da TPI (leggi qui), Eur Spa ha da pochi minuti un nuovo Ad. Anzi una nuova Ad. Si tratta di Angela Cossellu, ex Vodafone e Zurich. Una nuova avventura per la manager, che chiusa l’esperienza in Aon come “non executive Director”, si appresta a cambiare dopo pochi mesi un’altra casacca. Non è bastato all’Ad uscente Antonio Rosati l’ottimo lavoro svolto (leggi qui). Roma Capitale ha indicato alla Presidenza Marco Simoni, che ha coordinato il lavoro sul programma di Roberto Gualtieri