Morto Andrea Augello, senatore di FdI e volto storico della destra romana. Meloni: “Un punto di riferimento”

“Un punto di riferimento per tanti”. Così Giorgia Meloni ha voluto ricordare il senatore Andrea Augello, scomparso oggi all’età di 62 anni. Volto storico della destra romana, era stato eletto come capolista per Fratelli d’Italia nel collegio Lazio 2, dopo essere già stato senatore dal 2006 al 2018. A dare l’annuncio della morte, dopo una lunga malattia, la moglie Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio. “In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea, rimarrai per sempre nei nostri cuori”, ha scritto sui social, pubblicando una sua foto in bianco e nero.

“Qualche ora fa è venuto a mancare il collega Andrea Augello. Lo ricorderemo in un’altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa nel comunicare la notizia all’aula.

“Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente”, il messaggio della premier Meloni. “Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea”.

Anche il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso Foti, ha ribadito il ruolo “importante” svolto da Augello nella “destra romana e italiana”. “Politico preparato, persona sempre disponibile e militante che sprigionava passione ed energia”, ha detto Foti, che ha parlato di “profondo sconcerto”. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, lo ha ricordato come “un uomo intelligente, capace e appassionato, che ha servito le Istituzioni con grande competenza e ha sempre combattuto con determinazione per difendere e portare avanti le sue idee”, oltre che “una persona perbene, un amico, un compagno di mille battaglie”.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dagli alleati di governo. “Grande tristezza per la scomparsa del senatore Andrea Augello, una vita dedicata all’impegno politico e parlamentare”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini. “Da parte mia e di tutta la Lega l’abbraccio ai suoi famigliari e agli amici di Fratelli d’Italia”. Il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ha parlato di “uomo perbene e preparato, di cui non solo il centrodestra ma tutto il parlamento sentirà la mancanza”.