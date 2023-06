In Emilia-Romagna “il commissario c’è e si chiama Bonaccini”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini che chiarisce, parlando degli interventi per il maltempo e replicando alle polemiche riguardanti proprio la nomina del commissario per la Regione martoriata da piogge e alluvioni: “Il commissario arriverà, l’importante è che siano arrivati i soldi. Il commissario senza soldi non serve”.